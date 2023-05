Cantieri al via in piazza Umberto 

Tra polemiche e incertezze partono i lavori di rifacimento della centralissima piazza Umberto. Da qualche giorno il dibattito è acceso su una ipotetica zona a traffico limitato rilevata negli atti allegati al progetto. L’argomento è stato ampiamente dibattuto nell’ultima seduta del consiglio comunale. Ciò nonostante, nei giorni immediatamente successivi si è svolta una riunione con la partecipazione di alcuni commercianti dove la preoccupazione è stata ribadita. Il sindaco interviene per fare chiarezza e per evidenziare che sulla realizzazione dei lavori della piazza, c’è tanta approvazione da parte della popolazione. «Sulla viabilità, decide il sindaco di concerto con il comandante della polizia locale. Non ci sarà alcuna ztl, se non quella storica che conosciamo durante la stagione estiva, cioè la chiusura del centro urbano la sera - dice il sindaco Ignazio Locci - la nostra viabilità per come è la nostra struttura urbana, non consente di rinunciare a quella che è la traversa interna della strada statale 126 per Calasetta, quindi la viabilità non verrà modificata o limitata. L’ho comunicato ufficialmente anche al Consiglio comunale. Il resto sono illazioni di chi come al solito in malafede, intende solo in modo strumentale fare chiacchiere intorno a un opera pubblica che renderà il nostro centro storico un gioiello». Ieri mattina, l’impresa che si è aggiudicata i lavori, la “Cooperativa edile Bindua" ha aperto il cantiere e transennato la parte della piazza da cui sono partiti i lavori. Ha assicurato l’esecuzione a pieno ritmo, per rispettare il cronoprogramma e arrivare alla conclusione dell’opera nei tempi stabiliti nelle richiesta di finanziamento con i fondi del Pnrr.

