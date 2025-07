Cantieri al Civile, la Asl investe in corsia 

«Al Civile sono in corso diversi interventi, portati avanti in contemporanea>. La direzione aziendale della Asl di Sassari cerca di fare chiarezza in merito alle segnalazioni di alcuni disagi nella struttura sanitaria di via Don Minzoni, a causa della chiusura del tunnel di comunicazione tra il corpo centrale e la Dialisi e Pediatria. Una modifica che si è resa necessaria «al fine di riqualificare i locali al quarto piano per la realizzazione di un ambulatorio chirurgico avanzato e nuovi ambulatori. I lavori dovrebbero esser conclusi entro la fine dell’anno», assicurano dalla Asl. «Si precisa inoltre che nelle rare occasioni in cui si devono trasferire i pazienti dal Pronto soccorso alla Dialisi o alla Pediatria è previsto l’impiego di un veicolo sanitario dedicato». Tra i vari cantieri in corso, anche la nuova Tac, la ristrutturazione dell’ala nord al quarto piano, la manutenzione straordinaria di Urologia, i nuovi locali di Mammografia e l’installazione di apparecchiature all’avanguardia per la diagnostica. «Importanti interventi che forniranno un nuovo volto all’ospedale di Alghero e che rappresentano un investimento irrinunciabile per il suo stesso futuro, mirato a offrire un ambiente più sicuro, moderno e funzionale», assicura il commissario della Asl di Sassari Paolo Tauro. (c. fi.)

