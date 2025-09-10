VaiOnline
11 settembre 2025 alle 00:27

Cantieri 131 dcn, si soffre ancora 

A Marreri riapertura del viadotto prevista solo nella primavera del 2026 

Ancora un anno di lavori lungo la strada statale 131 Dcn. Il cantiere più importante, quello nell’area di Marreri alle porte di Nuoro, si concluderà solo nella primavera del 2026, con la riapertura dell’ultimo viadotto ancora da completare. A sottolinearlo l’Anas, che fa il punto sull’enorme investimento di ristrutturazione da circa 250 milioni nella principale strada che collega il centro Sardegna a porti e aeroporti.

Nel frattempo, la viabilità continua a soffrire: anche ieri si sono verificati due incidenti lungo la direttrice in direzione Nuoro, il primo al chilometro 47 e il secondo al chilometro 65, con rallentamenti e code. Gli episodi confermano le difficoltà quotidiane affrontate dagli automobilisti in una delle arterie principali della Sardegna centrale, sottoposta a un piano di riqualificazione. L’investimento è imponente: 37 milioni di euro solo per i 13 viadotti di Marreri, all’interno di un progetto più ampio, che ha già interessato 30 tra ponti e viadotti, 5 gallerie, asfalto e le barriere di sicurezza.

Tra lavori e riaperture

Cinque viadotti (C2, G, H, L e N) sono già stati completati e riaperti al traffico. In autunno, fa sapere Anas, è attesa la riapertura di altri quattro viadotti (A, B, B1 e D), che restituiranno alla circolazione circa due chilometri di carreggiata in entrambe le direzioni.

Ma ci sarà da attendere per avere una 131 Dcn a quattro corsie, senza operai e pericolose deviazioni. Tra la fine 2025 e inizio 2026 saranno conclusi i lavori del semi-viadotto E, del viadotto E e del viadotto F. Infine, l’ultimo tassello: il viadotto C, la cui riapertura segnerà la conclusione definitiva dei lavori nella primavera 2026.

Incidenti e traffico

Al momento non si conoscono le statistiche ufficiali, ma anche la giornata di ieri ha reso evidente la fragilità della situazione attuale dettata dai cantieri. I due incidenti avvenuti a breve distanza, entrambi in direzione Nuoro, hanno rallentato la circolazione per ore, con lunghe code, aggravando una viabilità già messa a dura prova da restringimenti, deviazioni e traffico canalizzato. Disagi inevitabili, ma necessari: l’obiettivo è restituire al territorio un’infrastruttura moderna, sicura ed efficiente. Fino ad allora, però, gli automobilisti, dovranno dotarsi di una dose suppletiva di prudenza in una strada ricca di insidie, ma soprattutto di pazienza.

