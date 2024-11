Cantiere trappola sulla statale 131 dcn: tre feriti nello scontro 

Restringimenti e cambi di corsia che da anni si rivelano sempre di più trappole della strada. Anche ieri mattina uno dei tanti cantieri ancora aperti sulla 131 dcn è stato teatro di un pauroso incidente stradale. Nello schianto tra un furgone e due auto sono rimaste ferite tre persone. L’incidente si è verificato intorno alle 7 al chilometro 96, poco prima della galleria San Francesco di Siniscola, lungo la direttrice verso Olbia. A scontrarsi frontalmente Un maggiolino Volkswagen condotto da un ottantenne di Bitti e un Ford transit al cui posto di guida c’era un cinquantaduenne di Galtelli. Coinvolta nella successiva carambola anche una Fiat cinquecento su cui viaggiava una donna di 36 anni di Torpè.

Soccorsi

Il guidatore del furgone dopo lo scontro è rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell’abitacolo e per poterlo liberare sono dovuti intervenire con le cesoie i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Murtas Artas che dista pochissimo dal luogo del disastro. Le sue condizioni sono apparse in un primo momento assai critiche tant’è che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo d’urgenza verso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Qui i medici dopo averlo sottoposto ad accurati controlli fortunatamente hanno ridimensionato la gravità delle lesioni che alla fine sono risultate molto più lievi di quelle sospettate in un primo momento. Anche gli altri occupanti delle auto coinvolte se la sono cavata con lesioni di lieve entità. Sul posto insieme ai vigili del fuoco erano all’opera anche tre ambulanze del 118 di cui una medicalizzata e alcune volanti della Polstrada di Siniscola.

Traffico in tilt

Notevoli i disagi alla circolazione. Per consentire e operazioni di soccorso in piena sicurezza la strada è stata chiusa al traffico per alcune ore. Il tempo necessario per prestare le prime cure ai tre feriti e ad effettuare i rilievi del caso da parte degli agenti della stradale, per consentire infine il recupero dei tre mezzi danneggiati. Intorno alle 11 la carreggiata è stata liberata dagli ostacoli e ripulita dai frammenti di carrozzeria e la circolazione automobilistica è potuta riprendere.

Gimkane pericolose

Preoccupa il fatto che l’incidente sia accaduto proprio nel punto in cui c’è la deviazione che delimita l’inizio del cantiere in atto per rimodernare il tunnel in direzione sud della 131 dcn all’altezza di Siniscola. Si tratta della seconda tranche di un intervento che perdura ormai da più di tre anni, andando ben oltre il tempo previsto per la sua definizione. Deviazioni e restringimenti di carreggiata che col passare dei mesi si sono rivelati assai rischiosi per gli automobilisti, provocando una serie di incidenti e soprattutto di scontri frontali che sulla 131 dcn non si vedevano più da quando la quattro corsie era stata dotata delle barriere di protezione centrale.

L’Anas pochi giorni fa aveva annunciato la riapertura al traffico del traforo nord di Siniscola sul quale è stato appena ripristinato il doppio senso di marcia, comunicando nel contempo la chiusura della canna sud i cui lavori non dovrebbero concludersi prima del prossimo anno.

