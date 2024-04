Cantiere sull’Asse, traffico paralizzato per tutto il giorno 

Inferno per gli automobilisti e città paralizzata in uno dei suoi punti nevralgici. Via ieri a un cantiere sull'Asse mediano, direzione Poetto, già normalmente trafficato. Si restringe la carreggiata: operai al lavoro dalla mattina per sostituire i vecchi guardrail, arrugginiti e piegati dagli incidenti e, quindi, non più sicuri. Pochi minuti dopo le 8 e la viabilità implode. Per tutto il giorno.

Per tutta la giornata di ieri, infatti, migliaia di auto in coda e cittadini imbottigliati nel traffico per ore. Auto, smog e clacson. Con gli scooter pronti a dribblare pericolosamente il traffico. Come se non bastasse il cantiere, all’ora di pranzo anche un banale tamponamento nella direzione opposta, cioè ex Inceneritore, ha creato una lunga fila che è durata per oltre un’ora. Un tormento, il traffico di ieri in città, che non ha coinvolto solo l’Asse mediano: per evitare le code sull’Asse, che nelle ore di punta si sono formate fin dal ponte sopraelevato, all’incrocio con l’ingresso di Pirri, molti automobilisti hanno cercato strade alternative. L’unica possibile era via dei Valenzani che, puntualmente, si è congestionata: la fila dal semaforo all’incrocio con viale Ciusa raggiungeva l’Asse, all’altezza dello svincolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA