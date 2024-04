Cantiere sull’Arginale, file chilometriche 

Non c’è pace per gli automobilisti che ogni giorno percorrono via Mercalli e la strada arginale Terramaini, viale Marconi o l’Asse mediano. Basta un tamponamento e si formano file chilometri che si ripercuotono in tutte le strade collegate.

Ma spesso a causare il caos sono i cantieri, anche piccoli, che in strade così trafficate dovrebbero essere sempre aperti la notte perché basta che non sia transitabile una corsia per allungare, spesso di mezz’ora, i tempi di percorrenza che solitamente richiedono minuti.

Per tutta la giornata di ieri, a causa di un cantiere aperto all’altezza di una delle sedi di Maury’s, la strada arginale era totalmente occupata dalle auto in fila e di conseguenza si sono formate code in via Berlino, in viale Marconi, via Galvani, via Mercalli e nell’Asse mediano. Inutile aggiungere che gli automobilisti non l’hanno presa bene.

RIPRODUZIONE RISERVATA