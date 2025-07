Cantiere sulla strada provinciale 46 

Sono iniziati i lavori di riqualificazione sulla strada provinciale 46, nel tratto compreso tra Villamar e Ussaramanna, in prossimità delle case Etfas. L’intervento si è reso necessario per porre rimedio ai cedimenti strutturali che da mesi interessavano la sede stradale. Il cantiere, debitamente segnalato, interessa un tratto di circa 600 metri e il costo dell’intervento è di circa 300mila euro. La durata prevista dei lavori stimata è di venti giorni, salvo imprevisti.

«I lavori prevedono il completo rifacimento della sottofondazione stradale, passaggio fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza del tratto viario. Successivamente sarà eseguito lo strato di collegamento in bitume, su cui verrà poi steso il nuovo tappeto stradale, anch’esso in bitume. A completamento dell’intervento, verrà ripristinata la segnaletica orizzontale», spiega l’amministratore straordinario Roberto Cadeddu. «L’obiettivo è quello di restituire agli automobilisti un’arteria più sicura e durevole, soprattutto in un punto particolarmente sensibile della rete stradale locale tra paesi della Marmilla», conclude Cadeddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA