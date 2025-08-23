Cantiere sulla rotonda, via ai limiti sul traffico 

Limite di velocità a 30 km e divieto di sorpasso tra il chilometro 18,1 e il 18,65 della statale 387. Sono le disposizioni dell’Anas in vigore da domani fino al 30 settembre per garantire la sicurezza durante i lavori di completamento della nuova rotatoria che collegherà Serdiana alla 387. Un’opera attesa da tempo che consentirà di eliminare il pericolosissimo incrocio a sud del paese, teatro di gravissimi incidenti stradali. La rotonda sarà aperta al traffico in modalità cantiere, nel frattempo l’impresa vincitrice dell’appalto porterà a termine gli ultimi interventi prima del collaudo. Tra questi, l’installazione dell’impianto di illuminazione e la posa dell’asfalto. L’attuale incrocio potrà essere ancora utilizzato per entrare in paese dagli automobilisti che arrivano da Cagliari. Chi esce da Serdiana dovrà invece prendere la direzione obbligata verso Donori e Ussana. Non ci sarà più la possibilità di attraversare la 387 in direzione Cagliari.

