Cantiere sulla provinciale, tempi incerti 

Chissà che strano, guidare per anni su quella che sembra una strada come tutte le altre e poi scoprire che sotto c’è una necropoli punica di 2400 anni fa. Di certo non lo sospettavano gli automobilisti incolonnati negli ultimi mesi sulla ex strada provinciale 8, tra Sestu ed Elmas. La scoperta di sei anfore con resti di bambini durante i lavori per il moderno impianto della produzione di idrogeno ha sorpreso tutti. Ma anche preoccupato. Quanto dureranno adesso i lavori che da settimane creano code infinite?

L’incertezza

«I tempi sono esclusivamente legati alle attività messe in campo della Soprintendenza ai Beni Archeologici», spiega Emanuele Meloni, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sestu. Quindi non si sa se l’attività di studio e ricerca sui reperti rinvenuti potrà influire sul percorso del cantiere, né se e di quanto ci saranno ritardi. I lavori intanto proseguono in uno scavo poco più avanti; ieri gli operai erano impegnati nella posa di tubazioni, ma il traffico procedeva abbastanza regolarmente nello sterrato a fianco. La situazione comunque non è priva di qualche disagio. Gli spazi sono stretti e in alcuni punti uscendo dalle tante attività commerciali si può avere qualche problema di visibilità, o può essere difficile dar strada a mezzi di soccorso.

Lo sterrato usato come deviazione per alleviare i disagi, una volta pieno di buche, è stato spianato e in parte asfaltato ma in alcuni punti si sobbalza ancora; e bisogna andare piano, anche se pure prima il limite di velocità qui era da città. Inoltre alcune attività commerciali lamentano di aver perso clienti. Ma almeno non c’è più l’odiato semaforo con le conseguenti code.

Scoperta emozionante

«Personalmente mi sono molto emozionato davanti a questa scoperta», continua l’assessore. «La sovraintendenza da subito ha iniziato a lavorare e attendiamo la conclusione. Siamo molto tranquilli perché i cittadini non subiranno nessun disagio grazie al percorso laterale che avevo chiesto». Anche ieri nello scavo, situato vicino all’incrocio con la località Moriscau, gli archeologi erano al lavoro, senza farsi distrarre dalle auto che sfrecciavano vicino, con in mano pennelli, palette e tutto l’occorrente per riportare alla luce quei reperti risalenti – questa è l’ipotesi – al IV-III secolo avanti Cristo.

RIPRODUZIONE RISERVATA