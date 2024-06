Cantiere sulla 131, interventi sulle rampe 

Procedono i lavori per eliminare dalla statale 131 l’incrocio a raso di Paulilatino, teatro di tante tragedie nel corso degli anni. «La nuova fase prevede la realizzazione delle rampe di immissione e uscita sulla carreggiata in direzione Cagliari – spiegano dall’Anas -. Le lavorazioni riguarderanno inoltre l’ammodernamento del tratto della via Nazionale interno allo svincolo e compreso tra la statale 131 e la rotatoria in corso di realizzazione di collegamento tra le rampe di svincolo e la viabilità locale». Per consentire le attività di cantiere si è resa necessaria la chiusura dello svincolo in entrata e in uscita all’area industriale di Paulilatino che sarà comunque raggiungibile dallo svincolo di Paulilatino sud. Il cantiere si è aperto nel mese di settembre 2023 e dovrebbe concludersi entro la primavera del 2025.

Gli interventi, che hanno un valore totale di circa dieci milioni di euro, fanno parte del piano avviato da Anas per l’eliminazione degli incroci a raso sulla principale arteria sarda.

