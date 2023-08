Cantiere sulla 131, ennesima proroga 

Anche la committente riconosce i ritardi («Anas ha più volte richiesto all'impresa esecutrice un incremento della produttività e sta mettendo in campo tutte le necessarie iniziative per far recuperare i ritardi», si legge in una nota dell’ente delle strade). Ma che nell’immenso cantiere di ammodernamento della Statale 131, tra i chilometri 23 e 27, all’altezza di Nuraminis, i tempi di lavorazione erano destinati ad allungarsi ben oltre il mese di marzo e poi entro luglio del 2023, se ne erano accorti prima di tutti le migliaia di automobilisti che ogni giorno transitano nelle complanari che dal 2022 (tra maggio e agosto la loro apertura) accolgono il traffico veicolare. Una situazione creatasi dopo lo stop alla circolazione nell’arteria principale oggetto del mega cantiere da 45 milioni di euro affidato al team di imprese Aleandri Costruzioni spa e Beozzo Costruzioni srl.

Lo slittamento

“Proroga, fino al giorno 7 settembre 2023 dell’ordinanza”, è l’oggetto della nuova ordinanza dell’Anas che fa salire ancora l’asticella del fine lavori che non possono essere chiusi in un mese. E quando allora? Anas fa una previsione. «In merito ai lavori di ammodernamento del tratto di Statale 131 in corso di realizzazione all'altezza di Nuraminis si rappresenta che le proroghe sono stabilite da Anas in funzione delle fasi lavorative e delle aspettative di apertura al traffico anche di tratti parziali. Un’apertura parziale del primo tratto è ipotizzabile entro l’autunno prossimo».

La protesta

«La proroga di un mese non è una proroga realistica, nel senso che a mio parere, ma si vede da lontano, non basta un mese di lavori», interviene il sindaco di Nuraminis Stefano Anni che già in passato aveva rimarcato «i disagi per il paese, e per gli agricoltori in particolare, derivanti dalla presenza del cantiere». I lavori di ammodernamento della Carlo Felice, nei circa 10 chilometri tra Nuraminis, Villagreca e Serrenti, procedono tutt’altro che speditamente. A marzo Anas aveva parlato di «difficoltà nelle forniture dei materiali». Il risultato fu la frenata dei lavori e la chiusura del cantiere prevista per marzo 2023 era slittata a luglio. Ora, ma è notizia solo ufficiosa, sorgono problemi nell’approvvigionamento dei materiali di cava utili a riempire gli scavi di cantiere della nuova 131. «Anas, e i funzionari che seguono il tratto del cantiere di Nuraminis ci stanno mettendo il massimo impegno, però siamo di fronte ad un’opera pubblica con tutto quello che ne concerne», sottolinea il Anni. «Il ripristino della normale circolazione è previsto entro la stagione estiva», scriveva Anas a marzo. Ora la nuova previsione: «Un’apertura parziale del primo tratto è ipotizzabile entro l’autunno».

