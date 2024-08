Cantiere sulla 131, altri quattro chilometri aperti entro un mese  

Nella seconda metà di settembre riaprirà interamente il primo tratto della Statale 131 oggetto dei lavori di ammodernamento fra Monastir e Nuraminis: quattro chilometri in direzione Sassari, dal chilometro 23,450 al chilometro 27,550. La previsione, al netto degli imprevisti (difficoltà nel reperimento dei materiali, fra gli altri) e delle proroghe che finora hanno caratterizzato il cantiere da 45 milioni di euro che va avanti dal 2021, è suffragata dall’Anas: «L’obiettivo è di riaprire i quattro chilometri a quattro corsie entro fine settembre».

L’anticipazione

Ad anticiparlo è stato il sindaco di Nuraminis, Stefano Anni: «Se non subentrano nuovi problemi con la fornitura dei materiali – ha fatto sapere – ho notizia che tra metà e fine settembre verrà riaperta la quattro corsie e il primo ingresso, quello sud, per Nuraminis. Io ci spero». Ora la conferma dell’Anas, che prende atto degli evidenti e innegabili progressi nello svolgimento dei lavori (anche se il cantiere è fermo da qualche settimana) da parte dell’impresa Aleandri spa e definisce la prossima riapertura del tratto più a sud del cantiere come “propedeutica al completamento del tratto successivo”. Quello, vale a dire, che prende avvio dal cavalcavia Nuraminis-Serramanna (destinato a essere demolito e ricostruito per essere allineato al nuovo tracciato in variante, a buon punto di realizzazione) e arriva alle opere in fase avanzata di esecuzione all’altezza della frazione di Villagreca e a Serrenti, dove verrà ricostruito lo svincolo sud di accesso al paese, atteso da anni.

Limiti, deviazioni e divieti

Dopo la riapertura delle due corsie della carreggiata sud (dove però era stato indirizzato il traffico veicolare in direzione nord, con limitazione di velocità a 50 chilometri orari e divieto di sorpasso) avvenuta il 7 marzo scorso, sarà quindi la volta della carreggiata opposta, che dovrebbe restituire agli automobilisti sardi i primi quattro dei 10 chilometri complessivamente oggetto dei lavori di ammodernamento.

Il tutto è specificato nell’ordinanza emessa dal responsabile struttura territoriale di Anas, Francesco Ruocco, che proroga fino al 23 settembre le limitazioni in atto: dalla deviazione del traffico veicolare direzione sud sulla complanare ovest denominata R1 (con divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari), alla chiusura della rampa di accesso e ingresso a Nuraminis-Serramanna posta al chilometro 27,500 con direzione obbligatoria sulla 131 direzione nord, obbligo di svolta a sinistra per immissione su 131 direzione Cagliari per chi proviene dalla provinciale Nuraminis-Serramanna. Permane anche la chiusura della complanare est, direzione nord, attualmente destinata in via esclusiva alla viabilità locale.

La riapertura delle quattro corsie nel tratto più a sud del cantiere rappresenta un alleggerimento dei disagi patiti negli ultimi due anni dagli automobilisti che percorrono la statale 131: era il giugno 2022 quando scattò la chiusura dell’arteria principale interessata dai lavori. Dopo più di due anni dovrebbero finalmente andare in archivio le limitazioni e le difficoltà delle complanari, tra limite di velocità a 50 chilometri orari, divieto di sorpasso e stato precario del fondo stradale.

