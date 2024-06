Cantiere sulla 126: code e disagi 

Anas ha iniziato ieri il completamento della messa in sicurezza del ponte di Is Gannaus sulla statale 126. E come prevedibile e inevitabile, sono sorti disagi perché le lavorazioni hanno comportato il ripristino del semaforo da cantiere con il restringimento della carreggiata in prossimità della rotonda. Nelle ore di punte non sono mancate file chilometriche: da una parte verso Carbonia con veicoli in colonna da Is Maccionis, dall’altra verso San Giovanni Suergiu con vetture incolonnate dalla rotonda di Funtanona.

Dopo una miriade di avvii dei lavori e interruzioni, un’impresa d’appalto Anas ha iniziato a sistemare i margini del ponte togliendo i provvisori blocchi di cemento e collocando strutture metallica alle spalle del guard-rail. Le lavorazioni potrebbero durare pochi giorni dopo di che salvo sorprese i disagi per la circolazione non dovrebbero più sussistere. (a. s.)

