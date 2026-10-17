SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Guspini
18 ottobre 2026 alle 00:09

Cantiere stradale di Montevecchio, i fondi in bilancio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Presto i lavori sulla provinciale Guspini-Montevecchio saranno realtà. I fondi sono già a bilancio per 700mila euro e il progetto della Sp 66 è in cantiere. L’ente è attualmente al lavoro sulla predisposizione del progetto, l’intervento è inserito nel programma straordinario di manutenzione stradale promosso dalla Provincia. L’opera permetterà di risolvere criticità storiche del fondo stradale, risanare le infrastrutture e ripristinare pieni livelli di sicurezza e comfort di guida per automobilisti, pendolari e trasporti. I successivi passaggi prevedono l’approvazione formale e l’indizione immediata delle procedure di gara per l’affidamento e l’avvio dei lavori.

La gestione e la sicurezza della rete viaria rappresentano la missione fondamentale e prioritaria della Provincia, fanno sapere dagli uffici, dove si precisa che si lavora quotidianamente per garantire strade adeguate, sicure e moderne. Avere già la certezza e la copertura a bilancio delle risorse consente alla Provincia del Medio Campidano di passare subito dalla fase programmatica ai fatti concreti, accorciando i tempi verso l’apertura del cantiere sul tracciato Guspini-Montevecchio.

Il progetto complessivo, secondo la richiesta di finanziamento inviata dalla Provincia alla Regione, vale circa 5,6 milioni di euro e prevede una lunga serie di lavori: il rifacimento delle pavimentazioni, nuove barriere di sicurezza, il sistema di drenaggio delle acque e il consolidamento delle murature nell’area del compendio minerario di Montevecchio. Il tratto compreso tra la stessa Montevecchio, Funtanazza e la Costa Verde è già oggetto di investimenti della Provincia con fondi del proprio bilancio. ( g.g.s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Viaggiatori in cerca di esperienze «Sono loro ad allungare la stagione»

Curiosi, benestanti e disposti a spendere: i turisti del “non solo mare” 
Marco Noce
le proteste

Feriti e arresti, Francia nel caos

Incendi e saccheggi nel Paese a sei mesi dalle elezioni presidenziali 
Violenze

Milano, guerriglia davanti al Duomo

La protesta per il caro vita degenera, bombe carta contro la polizia 
L’emergenza

Sbarchi, l’ondata non si ferma

Ieri altri 103 migranti sono approdati nelle coste del Sulcis 
Ylenia Mascia Fabio Murru
La battaglia

Guspini, alt al parco agrivoltaico ad Arcuentu

I ministeri di Ambiente e Cultura: «Minacciati il paesaggio e numerosi siti archeologici» 
Giovanni G. Scanu