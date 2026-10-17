Cantiere stradale di Montevecchio, i fondi in bilancio 

Presto i lavori sulla provinciale Guspini-Montevecchio saranno realtà. I fondi sono già a bilancio per 700mila euro e il progetto della Sp 66 è in cantiere. L’ente è attualmente al lavoro sulla predisposizione del progetto, l’intervento è inserito nel programma straordinario di manutenzione stradale promosso dalla Provincia. L’opera permetterà di risolvere criticità storiche del fondo stradale, risanare le infrastrutture e ripristinare pieni livelli di sicurezza e comfort di guida per automobilisti, pendolari e trasporti. I successivi passaggi prevedono l’approvazione formale e l’indizione immediata delle procedure di gara per l’affidamento e l’avvio dei lavori.

La gestione e la sicurezza della rete viaria rappresentano la missione fondamentale e prioritaria della Provincia, fanno sapere dagli uffici, dove si precisa che si lavora quotidianamente per garantire strade adeguate, sicure e moderne. Avere già la certezza e la copertura a bilancio delle risorse consente alla Provincia del Medio Campidano di passare subito dalla fase programmatica ai fatti concreti, accorciando i tempi verso l’apertura del cantiere sul tracciato Guspini-Montevecchio.

Il progetto complessivo, secondo la richiesta di finanziamento inviata dalla Provincia alla Regione, vale circa 5,6 milioni di euro e prevede una lunga serie di lavori: il rifacimento delle pavimentazioni, nuove barriere di sicurezza, il sistema di drenaggio delle acque e il consolidamento delle murature nell’area del compendio minerario di Montevecchio. Il tratto compreso tra la stessa Montevecchio, Funtanazza e la Costa Verde è già oggetto di investimenti della Provincia con fondi del proprio bilancio. ( g.g.s. )

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