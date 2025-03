Cantiere rumoroso, scontro tra studenti 

Attorno al Liceo Eleonora d'Arborea si riaccende uno scontro tra fazioni studentesche come non accadeva da tempo. La miccia che accende il conflitto tra i rappresentanti dell’istituto e il Blocco Studentesco, organizzazione vicina a CasaPound, sono i lavori in corso per la ristrutturazione dello stabile, che da settimane tartassano gli studenti con un frastuono incessante.

Al grido di «Nessuno merita questa scuola», nella mattina di martedì i militanti del Blocco, armati di caschetti, giubbotti catarifrangenti e tappi per le orecchie, si sono riuniti al suono della campanella per denunciare, in modo provocatorio, le condizioni dell’istituto: «Vogliamo lanciare un segnale su uno degli istituti più grandi della Sardegna, specchio della situazione insostenibile delle scuole italiane». A parlare è Mauro Calì, 20 anni, studente di Scienze politiche e rappresentante dell'organizzazione. «Studenti e professori hanno chiesto il nostro intervento per una situazione che si trascina da mesi: infiltrazioni d’acqua, muffa e rumori assordanti che rendono impossibile studiare con tranquillità». E aggiunge: «Hanno segnalato che gli operai lavorano sui ponteggi senza dispositivi di sicurezza, mettendo a rischio non solo loro stessi, ma anche gli studenti».

Ma la protesta non è stata accolta con favore. «Hanno provato ad intimorirci strappando gli striscioni, aizzati da qualche docente, dicendo che facevamo bene ad avere i caschetti per evitare le sassate che meritavamo. Ci hanno accusato di aver tirato dei petardi, ma non eravamo noi». I rappresentanti degli studenti hanno reagito con fermezza, criticando l’iniziativa del movimento. «Hanno avuto i classici atteggiamenti intimidatori, ci hanno insultati e hanno dichiarato di essere fieramente fascisti», racconta Federico Putzu, 18 anni, rappresentante del liceo. «Hanno vandalizzato i muri della nostra scuola, ma sono arrivati tardi - continua – . Sono venuti vestiti da operai per fare propaganda sfruttando una situazione che avevamo già risolto con la dirigenza che ci ha assicurato che i rumori verranno ridotti al minimo e, nei casi in cui non sarà possibile evitarli, verremo avvisati per tempo per poter organizzare le lezioni». Quanto alle segnalazioni sulla «muffa» nelle aule, il caso sembra rientrato: «Si tratta di sali di risalita innocui che verranno rimossi nelle prossime settimane».Momenti di tensione che fortunatamente non sono sfociati in scontri, ma con un’inevitabile spaccatura della comunità scolastica.

