Cantiere pericoloso «Serve il semaforo» 

Un cantiere utile per il quartiere ma anche tanto disagio per il traffico. Si tratta di quello in viale Vienna, a Sestu, nell’ingresso del quartiere Dedalo. Qui sta venendo ultimato il nuovo parco, e procede speditamente anche la costruzione di una palazzina. Peccato che sia necessario aprire la strada per installare i sottoservizi, bloccando una corsia e creando un senso unico alternato.

Un tratto di strada abbastanza lungo, dove non sempre è facile vedere un’auto arrivare in lontananza dal senso opposto, col rischio di creare incidenti. Il traffico solitamente non è intenso ma proprio per questo qualche imprudente tende a correre. Per questo alcuni residenti, soprattutto sui social e nei gruppi di discussione, chiedono di installare un semaforo. Il problema è di competenza della Polizia Locale, la quale ha dichiarato che farà le opportune valutazioni. I lavori a Dedalo sono cominciati mesi fa, e la conclusione è imminente.

