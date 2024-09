Cantiere pericoloso, arriva il senso unico 

Quel senso doppio alternato non poteva più durare. Così, già da oggi, chi va nel quartiere Dedalo a Sestu dovrà fare un giro in più. Chi arriva da via Monserrato infatti dovrà salire in via Amsterdam, mentre viale Vienna potrà essere percorso solamente in discesa, e in direzione di via Monserrato. Il provvedimento, annunciato dal Comune, durerà almeno fino alla fine di ottobre.

Tutto è cominciato con i lavori per la costruzione di un nuovo palazzo e con la posa di cavi e tubazioni per nuovi sottoservizi. In quell’occasione via Vienna, strada principale di ingresso nel quartiere, era diventata a doppio senso alternato. «È pericoloso», avevano detto alcuni residenti, «il cantiere è lungo e non si vede un’auto arrivare». C’è chi ha chiesto un semaforo, ma dopo una serie di controlli si è deciso che avrebbe rallentato troppo il traffico, preferendo il senso unico. Intanto proseguono pure i lavori per il nuovo parco e nuovi parcheggi.

