Sestu.
16 febbraio 2026 alle 00:30

Cantiere per la nuova rotonda: tempi lunghi 

I giorni passano e all’incrocio tra via Piscina Matzeu e la ex 131 in territorio di Sestu il cantiere per la nuova rotatoria non sembra fare passi avanti. Da molti giorni non si vede neanche un operaio. E la rete di protezione dell’area lavori è in pessime condizioni, così come le barriere in plastica. Spesso, soprattutto la notte, qualche auto troppo veloce ci va a sbattere.

Chi passa qui è rassegnato: «Ormai tra un po’ la rete non ci sarà più e si potrà andare dritti». Dalla Città Metropolitana, cui compete la strada, arrivano risposte: «gli uffici tecnici comunicano che i lavori sono in corso di svolgimento, tuttavia c'è stato il problema delle condizioni meteo avverse. In ogni caso dovrebbero terminare presumibilmente entro giugno». Il cantiere era iniziato lo scorso ottobre, ed è l’ultimo atto della riqualificazione della strada, dove sono arrivati marciapiedi e illuminazione. (g.l.p.)

