Cantiere per il nuovo asfalto in via Marconi 

È in corso la messa in opera della pavimentazione stradale della segnaletica orizzontale in via Marconi a Guspini. Ultimamente i tagli per la posa della fibra ottica, che ha attraversato tutto il centro abitato ed è durata per oltre un anno, hanno compromesso in maniera significativa il fondo stradale.

Dopo la nuova bitumazione il tratto stradale che collega Guspini con Montevecchio ha riacquistato oltre a una gradevole visibilità un grado di sicurezza per l’utenza, in entrambi i sensi di marcia, con limite di velocità a 50 chilometri orari. Il percorso urbano è attraversato giornalmente da numerosi autoveicoli e anche autocarri e da tante persone che si recano in camposanto e al centro commerciale. Molti residenti, che hanno le abitazioni prospicienti la strada si lamentano del transito di veicoli che avviene a velocità molto superiore e auspicano la posa di dissuasori di velocità.

Attualmente sono in corso, oltre al rifacimento dei passaggi pedonali, anche il sollevamento dei pozzetti d’ispezione delle linee telefoniche. I lavori sono inseriti nel complessivo intervento di riqualificazione della rete stradale urbana che sta interessando diverse vie del centro del paese.

