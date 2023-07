Cantiere Olbia, Greco fiducioso «Contento dell’atteggiamento» 

Olbia. Se c’è un momento in cui il risultato lascia davvero il tempo che trova è durante la preparazione precampionato. Lecito, allora, che Leandro Greco si dica soddisfatto dell’allenamento congiunto col Cagliari Primavera, terminato 1-1.

«Mi è piaciuto l’atteggiamento: i carichi di lavoro sono importanti ma stanno lavorando tutti bene», ha detto l’allenatore dell’Olbia sabato, nel post gara di Buddusò, dove i bianchi preparano la prossima Serie C. «Siamo all’inizio di un percorso: ci sono cose fatte bene e altre male, ma sono soddisfatto per la disponibilità dei ragazzi e per ciò che si sta creando nei rapporti all’interno dello spogliatoio, che è quello che sostiene una squadra nelle difficoltà». Poco importa se i baby rossoblù hanno tenuto il pallino del gioco per buona parte del primo tempo, chiuso col vantaggio di Carboni “pareggiato” da Nanni nella ripresa dopo che Ragatzu aveva sbagliato un rigore.

«La prima parte dell’impostazione l’abbiamo fatta bene, non abbiamo avuto sviluppo negli ultimi 30 metri e questo ci ha fatto abbassare nuovamente, così è sembrato che si fossimo sempre lì, ma è un aspetto che mi preoccupa meno», ha spiegato Greco. «Vogliamo alzare il baricentro, essere più aggressivi in avanti, cosa che abbiamo fatto nel secondo tempo ma anche nel primo, nel quale non abbiamo sfruttato alcune ripartenze».

Intanto, il 4-3-3 è diventato un 4-2-3-1. «Nel secondo tempo abbiamo dato a Ragatzu un ruolo più definito, dentro al campo per risparmiargli qualche corsa, ma nel nostro contesto», chiude Greco, «Daniele è libero di muoversi come vuole. E la squadra si adatta».

