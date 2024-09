Cantiere notturno in via del Lavoro 

Il primo tratto di asfalto nuovo è fatto. Il cantiere di rifacimento del manto stradale in via del Lavoro - nella zona industriale di Selargius - procede spedito negli 800 metri che collegano la 554 con altri centri dell’hinterland cagliaritano, Settimo San Pietro in primis.

I lavori sono iniziati lunedì scorso, concentrati nelle ore notturne - nella fascia oraria compresa delle 20 di sera alle 7 del mattino - per evitare disagi alla viabilità che attraversa la zona selargina dove lavorano oltre un centinaio di imprenditori: per l’occasione è stato disposto il divieto temporaneo alla circolazione in via del Lavoro (nel tratto compreso tra la 554 e la rotonda in corrispondenza di via Edison) e l’istituzione del senso unico alternato dalla rotonda sino all’ingresso di Maury’s. Fine lavoro previsto per sabato 21, ma non si esclude che il cantiere possa essere completato prima.

