Cantiere nel Riu Nou, lavori al rush finale 

Lavori al rush finale nel Riu Nou. Il cantiere - dopo lo stop invernale - è ripreso poche settimane fa per mettere in sicurezza il corso d’acqua che attraversa il centro abitato di Selargius. L’obiettivo è completare le opere idrauliche nel rio entro la fine dell’estate, e scongiurare possibili allagamenti dal prossimo autunno, prima della stagione delle piogge.

Dopo una prima pulizia e la sagomatura lungo il letto del fiume, gli operai dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto stanno lavorando per realizzare la base in pietra, ultimo step del cantiere voluto dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici e partito lo scorso anno. I lavori in progetto - finanziati dalla Regione con 1 milione e mezzo - sono concentrati nei 970 metri di percorso del fiume che scorre lungo il centro abitato, nel tratto fra lo sbocco del canale tombato di via Venezia sino al confine con Quartucciu. (f.l.)