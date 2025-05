Cantiere nel rio Flumineddu: lavori per la messa in sicurezza 

Il Comune di San Sperate aggiudica i lavori per il secondo lotto dell’intervento di sistemazione idraulica del rio Flumineddu, uno dei corsi d’acqua più importanti del paese. Un’opera da mezzo milione di euro, finanziata con fondi regionali, che punta a mettere in sicurezza due tratti del rio a rischio idrogeologico con due interventi distinti.

Il rio Flumineddu divide in due San Sperate, arrivando da Decimomannu e continuando il cammino verso Monastir. Passa sotto la piazza principale e costeggia il tratto cittadino della 130dir. Il primo intervento avverrà nei pressi del distributore di carburante e del parco comunale, dove verrà consolidata una parete del terrapieno ormai degradata, per evitarne il cedimento. Il secondo intervento sarà a monte di via Atzedi, dove si procederà con la pulizia della vegetazione, la risagomatura del letto del fiume, la rimozione dei detriti, la posa di materassi protettivi sulle sponde e l’installazione di un sistema di allerta per un guado esistente, considerato pericoloso in caso di forti piogge.

I lavori sono stati affidati all’impresa “Luas Eredi di Giaccu Francesco”, con sede a Villagrande Strisaili. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 341.919 euro, a cui si aggiungono le spese tecniche e accessorie per arrivare al totale di 550mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA