Cantiere nautico Valdettaro: «Non c’è un canale tombato» 

Nessun tombamento di un canale a Cala Saccaia, nel cantiere nautico di Valdettaro Group, colosso del settore che, un anno fa, ha aperto una sede nel distretto industriale del Cipnes. All'indomani di un provvedimento firmato dal Comune che impone a Industrie Cala Saccaia srl di demolire, entro 90 giorni, alcune opere edili considerate abusive perché avrebbero tombato un corso d'acqua per circa 250 metri, il direttore dei lavori, Pasqualino Chessa, precisa: «Nel provvedimento si parla impropriamente di tombamento, a essere chiuso, invece, è stato uno scarico di acque bianche e lo abbiamo fatto con in mano le autorizzazioni». Nel documento redatto dopo un sopralluogo effettuato dalla Polizia locale nel piazzale di manovra del rimessaggio delle imbarcazioni, si fa riferimento a vincoli di tutela paesaggistica e a norme urbanistiche (violate). «Non è in discussione la violazione delle norme paesaggistiche, per il progetto abbiamo ottenuto il parere positivo di Valutazione di impatto ambientale dal ministero dell'Ambiente e non sussistono nemmeno vincoli imposti dal Piano di assetto idrogeologico, neanche rispetto agli ultimi adeguamenti». Secondo l’ingegnere che ha diretto gli interventi, ci sono tutti gli elementi per opporsi alla decisione del Comune: «Per esempio, perché i lavori non sono finiti e in corso d'opera si possono apportare tante modifiche fino a che non vengono ultimati come da progetto». Intanto, sulla questione è stato aperto un fascicolo al Tribunale di Tempio. (t.c.)

