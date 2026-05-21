VaiOnline
Castelsardo.
22 maggio 2026 alle 00:34

Cantiere nautico sotto sequestro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rifiuti e scarichi idrici nel territorio e in mare, in violazione delle norme in materia di tutela ambientale e una gestione illecita dell’area demaniale portuale marittima. Condizioni che hanno fatto scattare i sigilli ad un cantiere nautico nel porto di Castelsardo, circa 1.200 metri quadrati di superficie messi sotto sequestro dagli uomini della Guardia costiera, in esecuzione dell'operazione di vigilanza ambientale chiamata “Clean Waters2.0”, condotta dalla Capitaneria di Porto Torres ed organizzata dal Centro di controllo del Corpo delle Capitanerie. Il provvedimento è scattato dopo un’attività di indagine finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente e alla verifica della corretta gestione delle aree operative e delle attività legate al settore nautico. I controlli hanno fatto emergere una serie di inosservanze alla normativa ambientale, con l’ipotesi di reato legato allo scorretto smaltimento di rifiuti, alla gestione degli scarichi e alle emissioni, oltre all’occupazione del suolo demaniale marittimo. L’attività rientra nel più ampio intervento coordinato dalla Direzione marittima del Nord Sardegna, diretto a contrastare i comportamenti illeciti, sempre più diffusi nell’ambiente marino, costiero e territoriale. (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Coppa America, Cagliari accende la sfida

l C. A. Melis, Spignesi
regione

Salva casa, stop della Consulta: «Incostituzionale la legge sarda»

Illegittimi sette articoli. La Giunta: «L’impianto regge» 
L’evento

Prime prove, vola Luna Rossa Da oggi via alle sfide tra le onde

Alle 15 le otto barche si affrontano davanti a Sant’Elia Outerridge (New Zealand): «Entriamo in acque nemiche»  
Carlo Alberto Melis
L’inchiesta

Tentata concussione, ai domiciliari il sindaco

Franco Saba avrebbe cercato, con un dirigente dell’azienda energetica, di far assumere un consigliere 
Fabio Ledda
Verso il voto

La Maddalena, l’eterna attesa del rilancio

Polo nautico all’Arsenale, un piano per Caprera e stop al turismo usa e getta: le ricette dei candidati 
Caterina De Roberto
Turismo

New York-Olbia, il sogno si avvera

Atterrato il volo Delta. Il sindaco Nizzi: «Ora, collegare la costa all’interno» 
Tania Careddu