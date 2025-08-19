Cantiere metro, sarà un autunno caldo 

Viale Diaz. Nonostante agosto, ogni giorno il traffico delle auto che devono raggiungere via Roma è da impazzire. Da oltre un anno nel tratto compreso tra viale Cimitero e via Stazione Vecchia in certi orari si cammina ancora in fila indiana: auto, moto e mezzi si i accalcano nell’imbuto sempre recintato. Un cantiere che sarebbe dovuto finire prima lo scorso gennaio, poi all’inizio dell’estate, ora (forse) a settembre. Ma anche su questa scadenza non c’è certezza.

Il “fermo”

«A parte il fermo cantiere per ferie delle imprese impegnate, così come accade pressoché in tutti i cantieri, occorre tenere conto che sono chiusi pure tutti i fornitori di materiali, in particolare quelli di calcestruzzo che non può essere per-acquistato ed è necessario per i getti», spiega il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. «Premesso che ci sono altri lavori in città, come in via San Paolo, dove le imprese sono al lavoro», afferma Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio, «nei cantieri Arst regna il deserto e il silenzio nonostante i notevoli ritardi nella realizzazione dell’opera. Tutto ciò, purtroppo, non stupisce quasi più».

Lo scenario

Tutto questo succede mentre a fine mese, al più tardi la prima settimana di settembre, Arst (che gestisce il grande appalto) e Comune si riuniranno attorno a un tavolo per definire l’ingresso degli operai in via Roma. Da un lato, l’azienda regionale trasporti spinge per cominciare subito l’ultimo step dei lavori; dall’altro, Palazzo Bacaredda vuole rassicurazioni sui tempi prima di dare il via libera al nuovo cantiere. Arst vorrebbe iniziare dalla corsia centrale di via Roma, oggi riservata agli autobus, ed entrare in piazza Amendola in un secondo momento. Palazzo Bacaredda, dovendo risolvere il problema di dover far transitare gli autobus di Ctm e Arst per tutta la durata dei lavori (si discute con l’Autorità portuale per il passaggio all’interno del porto e toglierli dal traffico delle auto), vorrebbe invece un’inversione delle priorità. E avere libera anche viale Diaz.

I ritardi

Sulla discussione peseranno anche nuovi ritardi. In viale Bonaria, per esempio, il cantiere sarebbe dovuto finire entro l’inizio della scuola per consentire ai bus di riprendere il percorso originario (stravolto per i lavori) e alleggerire il traffico. Non sarà così. «In viale Bonaria è stata rinvenuta una interferenza a una quota differente rispetto alle indicazioni fornite in conferenza di servizi. Ciò ha richiesto una variante con conseguente differimento della conclusione dei lavori», spiega ancora Poledrini. E poi c’è l’incognita della riapertura della tratta Caracalla-Repubblica dopo i lavori di raddoppio: si era detto “in tempo per la riapertura della scuola”. Obiettivo: togliere dalla strada gli autobus che negli ultimi due anni e mezzo hanno svolto il servizio sostitutivo, decongestionando il traffico. Ma anche qui, nonostante le prove tecniche, nessuna certezza. «La riapertura dipende dalle attività della commissione ministeriale di Agibilità che, come è noto, sta già operando», dice Poledrini.

