Cantiere lavoro per 10 persone  

Nuove possibilità lavorative a Escalaplano. L’Aspal ha pubblicato un bando pubblico per l’assunzione con contratto collettivo nazionale del lavoro di personale a tempo determinato da impiegare nei cantieri comunali. I disoccupati potranno presentare la domanda entro le 14 di domani.

L’istanza potrà essere presentata solo in modalità telematica e gli utenti dovranno essere muniti di Spid, di Carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi per essere inseriti nelle graduatorie comunali finalizzate all'assunzione nei cantieri di lavoro. Si ricercano quattro operai generici-manovale edile, due operai qualificati - muratore in pietra e mattoni, due operai qualificati-carpentiere edile e due operai qualificati-giardiniere. Tutte le informazioni possono essere scaricate anche dal sito del Comune di Escalaplano. (fr. l.)

