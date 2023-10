La Giunta approva il progetto del cantiere Lavoras, per cui la Regione ha stanziato oltre 47mila euro. Risorse necessarie per avviare l’inserimento lavorativo di due operai per la manutenzione di edifici comunali, per finalità di inclusione sociale, istruzione e formazione. L’amministrazione, guidata dal sindaco GianGiuseppe Vargiu, intende impiegare gli operai in piccoli interventi. A gestire il cantiere una cooperativa esterna di tipo B. ( j. p .)

