Cantiere Lavoras, buste paga in salvo 

Gli operai del cantiere Lavoras possono tirare un sospiro di sollievo: il Comune di Iglesias stanzia dei fondi per i nuovi progetti e nessuno di loro perderà il lavoro. In tutto sono diciannove le persone occupate. Hanno iniziato a lavorare il 31 dicembre del 2024. Il loro contratto scade il 30 ottobre prossimo. I primi fondi di bilancio sino al nuovo bando della Aspal sono pari a 70mila euro. Nel frattempo, a novembre, verrà indetto il nuovo intervento per un importo complessivo corrispondente a 800mila euro.

Il Comune

«Abbiamo deciso di realizzare questo progetto - ha spiegato il vicesindaco Francesco Melis - perché questo gruppo di lavoro è stato utilissimo per la comunità. Sono stati davvero tanti gli interventi eseguiti, sia nell’ambito della riqualificazione urbana che sotto il profilo dell’inclusione, della solidarietà e della sicurezza. Sono stati protagonisti dei lavori per il decoro urbano e per la riqualificazione delle piazze cittadine e dei parchi pubblici. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti e del lavoro svolto con impegno da queste persone. Per questo abbiamo deciso di adottare questa strategia affinché potessero continuare ad essere coinvolti anche nei nuovi progetti programmati dall’amministrazione». In poco meno di un anno gli operai hanno lavorato in diversi cantieri. Fra gli interventi più importanti che sono stati realizzati, la riqualificazione del parco della prestigiosa Villa Boldetti, il rifacimento dei marciapiedi, interventi di manutenzione nelle scuole e negli uffici pubblici, interventi mirati realizzati in piazza d'Armi e in piazza Cavallera con il rifacimento della pavimentazione, delle aiuole, di aree verdi con la piantumazione di specie arboree e floreali e l'installazione di aree di gioco inclusive, con giochi appositamente accessibili anche ai bambini con disabilità. Di grande rilievo anche gli interventi di riqualificazione della via Cattaneo con la sistemazione delle aree verdi e la posa degli impianti di irrigazione.

Il futuro

In Municipio stanno pianificando i prossimi interventi nell’ambito della viabilità. È prevista l’apertura di diversi cantieri nei quali dovrebbero trovare occupazione gli operai che hanno partecipato al progetto Lavoras. «A breve - conclude il vicesindaco Francesco Melis - ci saranno altre opere importanti da realizzare e questi lavoratori potranno essere protagonisti anche nei cantieri relativi alle realizzazione delle nuove rotatorie in città e al nuovo piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche che abbiamo recentemente approvato».

RIPRODUZIONE RISERVATA