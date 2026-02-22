Cantiere infinito, ripartono i lavori 

Un cantiere infinito, che da più di tre anni tiene sotto scacco il quartiere. È quello del palazzo in costruzione fra via Boito, via Donizetti e via Rossini, a San Benedetto, per un edificio che ospiterà 40 alloggi comunali e che prende il posto dell’ex scuola Pertini. Coi lavori, lunghissimi, che hanno sottratto decine di parcheggi.

Da fine novembre, quando si è chiusa l’ultima (a oggi) fase dell’intervento, gli operai non si sono più visti. Ma qualcosa sta per cambiare, in un iter che ha visto tantissimi stop per diversi motivi: «C’è stata una criticità con l’impresa, adesso risolta», anticipa l’assessora Anna Puddu, che ha la delega per la gestione delle case popolari. «La prossima settimana ci sarà il collaudo delle opere strutturali: strade, marciapiedi e illuminazione».

Iter complesso

Il primo progetto di riqualificazione dell’area risale addirittura al 2012. La precedente struttura era l’ex scuola Pertini, poi diventato l’ufficio della Circoscrizione 4. Nel 2023 era stata demolita, ma solo lo scorso anno (dopo vari rinvii) è iniziata la nuova costruzione.

Ora una prima idea di come sarà la nuova palazzina c’è. Ma, allo stesso tempo, nei mesi senza lavori in corso c’è chi ne ha approfittato per gettare cumuli di rifiuti oltre la recinzione e, nella parte interna, si è formata un’enorme pozza d’acqua stagnante, eredità delle persistenti piogge.

Le tempistiche

Per vedere completata l’opera, dopo oltre un decennio di attesa, non dovrebbe passare ancora troppo tempo. «Stiamo approvando il progetto esecutivo per la costruzione dei 40 alloggi: una decina saranno disponibili a febbraio 2027, gli altri 30 nel 2028», segnala l’assessora Puddu.

Gli ultimi fondi sono stati coperti dall’amministrazione Zedda. «L’intervento all’inizio ha subito ritardi perché non c’era la copertura delle spese, c’era stato un ulteriore finanziamento di 2 milioni. In totale saranno impiegati 10 milioni tra finanziamenti comunali, fondi regionali e del Pn Metro Plus», aggiunge Puddu.

Le difficoltà

Divieti di sosta e recinzioni per il cantiere si vedono al 2022. All’inizio dovevano restare alcuni mesi, invece da ormai tre anni sono stati cancellati circa 40 parcheggi (con strisce bianche) su tutte e tre le strade coinvolte, con le ovvie difficoltà conseguenti.

«Chiediamo che i lavori vengano ripristinati in modo tale che possano terminare al più presto, perché c’è una carenza incredibile di parcheggi», l’augurio di Roberto Zedda del Caffè Margiò, all’angolo tra via Rossini e via Corelli. «Lasciare una struttura così è assurdo, si è creato un acquitrino che non ha sfogo. Il rischio è che, mantenendo il cantiere a metà, qualcuno prima o poi entri dentro a dormire».

Le polemiche

A fine 2023, quando l’area era ancora uno sterrato, i residenti – già esasperati all’epoca – avevano avviato una raccolta firme per chiedere al Comune di terminare i lavori. «Perdiamo clienti, c’è chi non trova parcheggio e ci dice che non può rimanere», protesta Andrea Corpino, titolare di un ristorante in via Rossini appena dopo il cantiere. «Con tutta l’acqua stagnante dentro si è creata una palude: un ricettacolo di zanzare e topi, pericolosissimo per tutti. Sono tre anni che la zona è devastata, ora che il cantiere è fermo sarebbe giusto rimuovere la recinzione e metterla almeno a bordo strada, per riavere i parcheggi tolti da troppo tempo».

Contrariata anche Rita Pani, residente nel quartiere: «Qui ci sono tanti anziani, serviva una piazza e non un palazzo del genere. Stiamo combattendo da anni: è un’indecenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA