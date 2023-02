Cantiere infinito nella strada trappola 

Lavori in atto da circa due anni, con la circolazione limitata ad una sola corsia, la parte della 131 tra Birori e Campeda è un pericolo per il transito dei mezzi, teatro di numerosi incidenti. Il cantiere, aperto per mettere in sicurezza il viadotto della zona di Santa Barbara, non ha mai fine. Accanto c’è una zona archeologica importante, meta delle visite di centinaia di turisti, che da due anni non possono accedere al sito.

Tante le proteste degli automobilisti e le segnalazioni all’Anas e alla Regione da parte degli amministratori comunali del territorio e delle associazioni che hanno in gestione l’area archeologica, dove si trovano il nuraghe e i ruderi dell’antica chiesa di Santa Barbara. L’unica corsia percorribile in entrambi sensi di marcia è stretta e pericolosa, con tante insidie che sono accentuate soprattutto col ghiaccio delle ore notturne.

A sollecitare l’Anas sono soprattutto gli amministratori comunali del territorio. Chiedono l’intervento, atteso da 50 anni, per l’eliminazione dell’incrocio a raso sull’uscita nord di Macomer sulla 131, nella zona di Monte Muradu e per la strada per Mulargia, alquanto trafficata dai pastori titolari delle aziende agricole tra il territorio di Bortigali e Macomer.

