Cantiere infinito fra code e disagi 

Una rotatoria è già percorribile, un’altra è in costruzione mentre per le altre due non ci sono nemmeno i soldi. Gli interventi per la sicurezza sulla strada Provinciale 56 sembrano una storia infinita: il cantiere, avviato nei mesi scorsi, entro l’anno dovrebbe concludersi nel tratto di Santa Giusta mentre i lavori sull’asse oristanese devono ancora essere finanziati. Nel frattempo non mancano i disagi, soprattutto nelle ore di punta, con rallentamenti nel tratto in cui la carreggiata si restringe per via del cantiere e si viaggia su una sola corsia.

L’appalto

Il progetto mira a snellire il traffico e rendere più sicura la viabilità all’ingresso Sud con ben quattro rotatorie che impongono un rallentamento a vari mezzi che ogni giorno si riversano su quella strada, riducendo inoltre i tempi di percorrenza visto che saranno eliminati i semafori. Un programma ambizioso che però al momento viene realizzato solo in parte, con il primo lotto dei lavori appaltato nei mesi scorsi alla ditta Intercos srl di Quartu (che aveva proposto un ribasso del 28 per cento sul prezzo a base d’asta, con un’offerta di 1 milione 634mila 681 euro).

Gli interventi

«I lavori stanno procedendo con regolarità - commenta il direttore del Consorzio industriale Marcello Siddu – stiamo rispettando la tabella di marcia, entro l'anno dovrebbero essere conclusi». È già stata ultimata la rotatoria all’incrocio con l’area Pip di Santa Giusta mentre gli operai stanno lavorando per realizzare quella all’incrocio tra le vie Parigi e Puccini. «Finora è andato tutto bene – aggiunge – siamo riusciti a non chiudere mai la strada. Il restringimento della carreggiata, deciso in accordo col comando della polizia locale di Santa Giusta, era inevitabile per garantire anche agli operai di lavorare in totale sicurezza». È già stato completato anche il primo tratto della pista ciclabile, mentre al centro della carreggiata verrà realizzato uno spartitraffico per separare i sensi marcia, ciascuno a due corsie; infine è previsto l’ampliamento dei percorsi pedonali.

Le risorse

Il secondo lotto del progetto, ce interessa principalmente il territorio di Oristano, invece è ancora fermo. «Il finanziamento iniziale non era sufficiente per l’intero progetto – aggiunge Siddu – così abbiamo deciso di procedere per diverse fasi». Nei mesi scorsi Consorzio, Provincia e le amministrazioni comunali di Oristano e Santa Giusta hanno presentato la richiesta di nuove risorse alla Regione, recentemente c’è stato anche un incontro a Cagliari: serve un milione 638mila euro per completare l’opera lungo la strada Provinciale 56.

Le novità

Sono previste altre due rotatorie: una all’altezza dello svincolo tra via Cagliari e via Del Porto, l’altra in prossimità dell’incrocio con via Messina. Inoltre è in corso l’iter per l’approvazione della variante in corso d’opera per la messa in sicurezza della rotatoria provvisoria realizzata all’altezza della stazione di servizio e delle attività commerciali di via Dublino. «Ci auguriamo che a breve ci siano novità sulla nostra richiesta di finanziamento per il secondo lotto dei lavori» sottolinea il direttore del Consorzio industriale. Si tratta di un’opera fondamentale, e attesa da decenni, per garantire la sicurezza su uno degli ingressi maggiormente trafficati della città.

