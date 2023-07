Cantiere in via Torricelli, scatta il divieto di sosta 

Proseguono i lavori per dotare via Torricelli e via Marconi di un nuovo marciapiede e nuovi parcheggi. Dal 2 all’8 agosto si entra nel vivo e sarà obbligatorio il divieto di sosta, dalle 7,30 alle 17,30, nell’area del cantiere. Gli interventi prevedono di dotare l’area di sosta di un nuovo manto stradale e di segnaletica orizzontale per creare decine di nuovi parcheggi, disposti a pettine; potranno essere utilizzati anche dai frequentatori di un’area verde che dovrebbe essere aperta in futuro lì accanto.

