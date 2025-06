Cantiere in via Roma, nuovi disagi in arrivo per gli automobilisti 

Nuova rivoluzione al traffico in via Roma, l’arteria del centro di Selargius dove sono in corso da mesi i lavori di Abbanoa nella rete idrica dove per anni si sono concentrati guasti e disagi per tutta la città.

La prossima settimana, dal 16 al 20 giugno, saranno in vigore nuove regole nella viabilità: stop al traffico - giorno e notte - di tutti i veicoli nel tratto di via Rosselli in corrispondenza dell’intersezione con via Roma, stesso divieto e stessa strada - esclusi i residenti - nell’altro tratto fra via Fratelli Bandiera e via Roma. Ci saranno anche una serie di obblighi di svolta: a sinistra in uscita da via Fratelli Bandiera verso via Rosselli, e a destra per chi percorre via San Nicolò nell’incrocio con via Fratelli Cairoli.

Nell’ordinanza stilata dalla Polizia locale vengono riportati anche altri divieti in vigore da ieri sino al 27 giugno, anche in questo caso giorno e notte: i mezzi di trasporto pubblico - Arst e Autolinee del golfo - non potranno transitare lungo tutta via Roma, divieto d’accesso da via San Pietro e via Campi Elisi in direzione 554, il senso unico alternato nel tratto di via Roma tra via San Salvatore e via San Pietro, e sarà vietata la sosta in tutta la zona interessata dai lavori.

Ancora disagi quindi per residenti, commercianti e i tanti automobilisti di passaggio che utilizzano l’arteria centrale di Selargius per raggiungere Sinnai e Settimo San Pietro, ma non solo, oltre a chi ci passa quotidianamente in direzione Cagliari arrivando dalla 554.

