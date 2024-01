Cantiere in via Nicolò, trasferite macelleria e ortofrutta 

Un tratto della via Nicolò, a Guspini, è quasi completamente interdetto a causa dell’avvio di lavori sulla pavimentazione stradale che potrebbero protrarsi per due mesi, e alcuni esercizi commerciali si sono visti costretti a tenere abbassate le serrande. Fra commercianti e amministrazione comunale è così iniziato un confronto: era essenziale trovare una soluzione per evitare perdite economiche alle attività. «Se da una parte è importante eseguire i lavori previsti per il rifacimento della pavimentazione – afferma l’assessora alle attività produttive, Stefania Atzei – dall’altra è altrettanto importante salvaguardare l'operatività delle attività economiche presenti in quel tratto stradale. Abbiamo quindi immediatamente accolto le richieste di spostamento pervenute».

Da oggi, la macelleria opererà in un box al mercato civico mentre l’ortofrutta sarà trasferita in un posteggio temporaneo in via Martini. «Questa soluzione – continua Atzei – permetterà ai commercianti di non sospendere l’attività e di non subire alcun danno economico dovuto ai lavori».

«Lo spostamento – rispondono Andrea e Renata Muntoni dell’Antica macelleria – è ovviamente una perdita di tempo e denaro ma è da sottolineare che l'amministrazione comunale si è prodigata nel concederci l’uso dei locali del mercato civico. È un ripiego che potrebbe andare bene: col cantiere, la nostra attività è stata tagliata fuori dalla possibilità di lavorare». Sarà una storia a lieto fine? «Questo lo si potrà dire tra qualche tempo».

