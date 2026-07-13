Cantiere in via Boito, concluso il primo lotto L’appello: «Ripristinate i parcheggi per disabili» 

Un mese e mezzo fa gli abitanti di via Boito, via Rossini e via Donizetti hanno tirato un sospiro di sollievo: dopo tre lunghi anni, i parcheggi adiacenti il cantiere dove si stavano svolgendo i lavori per la costruzione di una palazzina con alloggi comunali, sono stati ridisegnati. Ora il secondo lotto prevede il completamento degli appartamenti e verrà fatto in seguito, ma non implicherà una nuova soppressione dei posti auto. Ma intanto non sono stati ritracciati i due parcheggi per disabili in via Boito.

La segnaletica orizzontale è sbiadita e i cartelli sono spariti. «Per trovare un posto libero devo cercarlo in via Donizetti o via Rossini, ma perché devo andare fin lì, quando prima potevo parcheggiare vicino?», si chiede Ritarella Galletta, che ogni giorno va a trovare il padre in via Boito e lei stessa ha una disabilità per cui ha bisogno di parcheggiare nell’apposito spazio. «Ora in questi due posti parcheggiano auto di persone senza contrassegno. Mi domando quanto ci voglia a ripristinarli». L’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis assicura: «Verranno ritracciati a breve». Quando non viene specificato.