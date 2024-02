Cantiere in corso per la rinascita della torre spagnola 

A Portoscuso procedono i lavori per il restauro conservativo della Torre spagnola che si affaccia sulla costa.

Di proprietà della Soprintendenza ai Beni Culturali, la torre è al centro di un intervento da mezzo milione di euro che fa parte di un finanziamento ministeriale più ampio destinato alle torri costiere. I lavori sono iniziati ufficialmente a fine novembre e stanno entrando nel vivo: dovrebbero durare sei mesi e consistono nel restauro conservativo dell’edificio storico, costruito tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600, sotto la dominazione spagnola, come opera di difesa dalle incursioni dei pirati. Il restauro si è reso necessario per recuperare a pieno l’edificio, chiuso qualche anno fa per questioni di sicurezza, e restituirlo così all’utilizzo pubblico. I lavori che stanno interessando la torre consistono nella messa in sicurezza della facciata esterna, da cui qualche volta in passato si sono staccati pezzi di struttura poi caduti al suolo; inoltre la parte esterna sarà protetta con sostanze speciali per mitigare l’aggressione degli agenti atmosferici. Con i 500 mila euro del finanziamento ministeriale si riuscirà anche ad intervenire all’interno della torre, nell’unica sala dalla caratteristica volta a cupola, priva di pilastro centrale, che in passato fino alla chiusura della torre è stata la sede storica della Pro Loco di Portoscuso.

La torre è uno dei simboli del paese: per qualche mese ancora sarà oggetto di cure e attenzioni particolar, poi potrà recuperare il suo ruolo svettando a difesa della costa.

