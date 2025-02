Cantiere in corso e divieti 

Resterà modificata fino a sabato, a Villacidro, la viabilità in via Martiri di Buggerru, nel tratto compreso tra via Cavour e via Isch’e Bidda: per fare posto a un ponteggio necessario per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria al civico n° 3 si è reso necessario ridurre la corsia destinata al traffico dei veicoli. In entrambi i lati della strada da mercoledì scorso è vietata la sosta, mentre è cura dell’impresa impedire il transito dei pedoni nell'area interessata dai lavori e sotto ogni eventuale carico sospeso. (l. a.)

