Cantiere in cimitero per poter riaprire anche la cappella 

Gli operai presto entreranno nel cimitero di San Pietro per sistemare la cappella e non solo. La Giunta infatti ha approvato il progetto esecutivo per il restauro e il recupero conservativo del camposanto (importo da 270mila euro). «Interveniamo per arrestare le cause del decadimento di alcune parti attraverso l’allontanamento delle acque meteoriche e realizziamo un intervento di restauro conservativo della cappella e dei colombari - spiega il sindaco, Massimiliano Sanna – La cappella, in particolare, è chiusa ormai da molti anni e grazie a questo intervento potremo procedere alla sua riapertura». «È un intervento importante che consentirà di risolvere un problema di vecchia data e proprio per questo motivo il Comune cofinanzia il progetto - aggiungono gli assessori Maria Bonaria Zedda e Simone Prevete - Il progetto prevede il restauro interno ed esterno della Cappella, il rifacimento della copertura dei colombari laterali e la realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque meteoriche. La volta e la muratura esterna della cappella presentano lesioni e fenomeni di infiltrazione che hanno determinato l’ammaloramento delle murature, rigonfiamento delle argille e distacco degli intonaci». ( m. g. )

