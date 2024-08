Cantiere in centro, i lavori slittano di quindici giorni 

Si spostano in via Carmine i lavori di riqualificazione del centro storico. L’apertura del cantiere, inizialmente prevista per oggi, slitta a dopo Ferragosto per evitare eccessivi disagi in queste giornate. Gli operai quindi inizieranno a lavorare lunedì 26: per circa tre settimane la strada sarà chiusa al traffico veicolare per consentire il rifacimento della pavimentazione che sarà realizzata in sampietrini di basalto. I pedoni potranno comunque transitare grazie ad un apposito corridoio. Un nuovo passo in avanti nell’ambito del progetto da un milione e mezzo di euro, finanziato attraverso fondi del Pnrr, dopo che nelle scorse settimane era stata completata via Ciutadella de Menorca (aperta provvisoriamente a doppio senso di circolazione). «I lavori proseguono - ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete - abbiamo l’esigenza di dare un volto nuovo al centro storico, con tempi molto stretti dettati dal Pnrr». Ancora qualche disagio per i residenti che presto potranno apprezzare il nuovo volto del salotto cittadino: una volta completato l’intervento in via Carmine, gli operai si sposteranno in via Crispi e in via Vittorio Emanuele.

