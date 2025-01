Cantiere in arrivo, bancarelle salve 

Il mercatino degli ambulanti è salvo. Si farà nonostante i lavori di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario, che arriveranno tra una decina di giorni in via Della Musica e procederanno per step.Il gestore unico dell’acqua ha assicurato che si lavorerà fondamentalmente ai lati della strada dove c’è la pista ciclabile ma va da sé che lì le bancarelle non potranno stare.Per questo il Comune si è messo subito al lavoro per trovare soluzioni e ieri, nel corso di un vertice con i rappresentanti degli operatori, l’assessora al Commercio Rossana Perra e la Polizia locale, si è trovato un accordo di massima.

Il mini trasloco

Il mercato non sarà sospeso, ma per quattro o cinque settimane, a partire da mercoledì 29 gennaio, arretrerà di qualche metro. Ovvero le 123 bancarelle saranno sistemate a partire da via Turati all’altezza di via Albinoni e da qui in via Della Musica fino a via Parini.

«In considerazione dell’imminente avvio dei lavori in via della Musica per la realizzazione del collettore fognario» ha spiegato l’assessora Perra, «abbiamo proposto agli operatori, in accordo con il Comando di Polizia locale, la soluzione migliore per non arrecare troppi problemi all’attività mercatale e al contempo al traffico veicolare». Si tratta di «lavori necessari per migliorare la qualità della vita dei quartesi, per cui chiediamo un po’ di pazienza da parte di tutti. Via della Musica è un’arteria importante, ma con qualche accorgimento si potranno contenere i disagi e i titolari degli stalli del mercato del mercoledì potranno lavorare senza intoppi anche durante l’intervento». La soluzione condivisa – prosegue l’assessora – «prevede lo slittamento dell’area mercatale in direzione via Turati. Le prime bancarelle saranno infatti posizionate proprio nell’ultimo tratto di quest’ultima strada, all’incrocio con la via Albinoni, e proseguiranno poi in via della Musica sino all’incrocio con via Parini, includendo anche l’area parcheggi adiacente».

Gli operatori

Soddisfatto il presidente di Anva Confesercenti Marco Medda: «Noi avevamo proposto il trasloco in via S’Arrulloni» spiega, «che ci sembrava una soluzione migliore per accogliere gli operatori, ma ci hanno detto che sarebbe risultato più difficile sul fronte traffico. Si tratta di una situazione emergenziale che comunque ci consente di lavorare. Speriamo i tempi non si allunghino. Almeno questa volta il mercato non sarà sospeso come successo in occasione dei lavori dell’Enel. Ipotesi che non avremmo mai accettato».

