Cantiere forestale: cinque posti di lavoro 

A Nuxis, da lunedì prossimo, prenderà il via il cantiere verde boschivo 2024. Cinque le persone che saranno impiegate nel Comune amministrato da Romeo Ghilleri per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Il cantiere consentirà, per i prossimi mesi, l'organizzazione per la pulizia di tutto il paese, comprese le frazioni, e i luoghi di interesse culturale, tra i quali, la chiesa di Sant'Elia, il sito geo speleo archeologico Sa Marchesa e il pozzo sacro di Tattinu, e l’area di Su Tippu.

«Il cantiere offre la possibilità di un impiego lavorativo per i disoccupati - ha commentato il primo cittadino Romeo Ghilleri - e come amministrazione di proseguire la programmazione della pulizia e dell'ordine del paese, di tutte le frazioni e dei centri di interesse culturale, importanti attività per la vivibilità di ogni comunità. Siamo molto soddisfatti, andiamo avanti con i nostri progetti, con i cantieri e, per questo fondo, ringraziamo l'assessorato della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna».

