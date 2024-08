Cantiere fermo da un mese, slitta il rientro in chiesa: «Sarà una festa a metà»  

La speranza di festeggiare il patrono nella chiesa di Sant’Avendrace è oramai ridotta al lumicino: il 12 settembre è vicino e il cantiere nel cortile e nell’edificio di culto è ancora in alto mare. «Da inizio agosto non abbiamo più visto alcun operaio. Tra ferie e temperature alte probabilmente hanno sospeso i lavori», commenta con un po’ di amarezza il parroco don Alessandro Simula. «E anche se i lavori dovessero riprendere lunedì dubito che si possa concludere l’intervento in tempo per permetterci di rientrare in chiesa per la festa patronale». Così, come oramai accade da sei anni, il patrono verrà festeggiato nel salone parrocchiale.

Lo stop

L’esilio, iniziato nel 2018 con l’avvio di un cantiere diventato infinito, dunque non è ancora terminato. «I lavori», ricorda don Alessandro, «erano ripreso lo scorso maggio. Gli operai hanno effettuato gran parte dell’intervento nel cortile mentre all’interno deve essere ancora sistemata la pavimentazione». Ma l’impresa in questo mese di agosto è sparita: «Non abbiamo più visto nemmeno un operaio. Non sappiamo il motivo dell’interruzione dei lavori. Ma dubito fortemente che la chiesa ci possa essere riconsegnata in tempo per organizzare qui la festa del patrono». Il parroco e i fedeli aspettano con ansia che inizi la posa della pavimentazione di marmo giallo egiziano: «Molto bella. Ma il materiale, scelto dalla soprintendenza, poteva essere acquistato solo in Sicilia e in Egitto: questo ha fatto allungare i tempi e portato a un aumento dei costi. Anche noi come parrocchia abbiamo dovuto contribuire alla spesa».

L’organizzazione

Intanto i preparativi per la festa vanno avanti. «Purtroppo», ammette don Alessandro, «non possiamo festeggiare il ritorno nella nostra chiesa. Dunque utilizzeremo ancora una volta il salone». Il 12 settembre, alle 16, è in programma la processione in laguna: prima ci sarà la messa, nello stabulario, celebrata dal vicario generale monsignor Ferdinando Caschili. Poi salperanno le barche dei pescatori che porteranno in processione la statua con la sosta nel punto in cui sorgeva l’antica cattedrale della città di Santa Igia. Poi ci sarà la benedizione della laguna. Il giorno dopo, il 13, ci sarà la messa nel salone celebrata dal parroco e a seguire la processione con il simulacro nelle strade del quartiere.

