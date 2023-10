Cantiere fermo da molti mesi: raccolta di firme dei residenti  

Un gruppo di residenti delle vie Boito, Rossini e Donizetti hanno avviato una raccolta firme per chiedere al Comune di porre fine ai disagi causati dal cantiere fermo da aprile in uno sterrato dove dovrebbe sorgere un palazzo con 40 alloggi comunali (al posto del quale è stata demolita l’ex scuola Pertini). Chiedono l'accesso agli atti per sapere perché i lavori sono fermi, «con l'area in condizioni deprecabili. Il quartiere perde anche valore», scrivono gli autori della petizione. Nel tratto di via Boito, via Rossini e via Donizetti interessato dal cantiere, è previsto che i cartelli di divieto di sosta vengano tolti il 31 dicembre, ma gli abitanti temono che quella data verrà abbondantemente superata e fino a quando la situazione rimarrà così «abbiamo 30 parcheggi in meno, soppressi per consentire i lavori. Inoltre, il restringimento della carreggiata ostacola il transito in sicurezza di pedoni, automobilisti e mezzi di soccorso».

L’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda ha detto che il cantiere è fermo «per consentire l'approvazione della quinta perizia necessaria all'avvio della nuova fase di scavo. C'è un ulteriore finanziamento di 1.950.000 euro per portare a termine tutto». Ma evidentemente ciò non ha convinto i residenti. (st. la.)

RIPRODUZIONE RISERVATA