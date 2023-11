Cantiere fantasma sulla Statale 131, «Interveniamo lunedì» 

Finalmente dopo la segnalazione sollevata dalle pagine de L’Unione Sarda e nel sito Unioneonline, qualcosa si muove. Al chilometro 93, all’altezza di Fenosu (direzione sud), da anni la carreggiata della strada Statale 131 era ridotta a una sola corsia per qualche centinaio di metri. Lavori in corso? No, visto che operai non se ne sono mai visti. E non se ne vedranno sino a lunedì. L’Anas ha fatto sapere infatti che quel giorno «è prevista l'interruzione del traffico lungo il tratto tra lo svincolo Simaxis-Oristano e lo svincolo Fenosu per poter definire con precisione i limiti di utilizzo del ponte ed i futuri interventi sulla struttura».Ed era proprio questo il motivo per cui l’Anas aveva deciso il restringimento della carreggiata: quel ponte infatti, durante un sopralluogo, aveva dato segni di ammaloramento. Solo che per vedere in campo gli operai si è dovuto attendere anni. «L’interruzione del traffico sarà in vigore tra le 20.30 e l’una di martedì 21, per il tempo necessario alle operazioni. Durante l’interdizione gli utenti che transitano sulla statale 131 in direzione sud potranno usufruire della viabilità provinciale e comunale con indicazioni presenti in loco», precisano dall’Anas.

RIPRODUZIONE RISERVATA