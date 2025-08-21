Cantiere fantasma: «Siamo stanchi» 

I ponteggi davanti alla facciata del palazzo di edilizia comunale in via Cornalias 66 sono lì dal luglio del 2023. E dal dicembre dello stesso anno, cinque famiglie hanno dovuto lasciare le loro case interessate da una serie di lavori di ristrutturazione: «Ci è stato detto che in pochi mesi saremmo ritornati nelle nostre abitazioni. Siamo ad agosto del 2025 e viviamo ancora in alloggi provvisori e non ne vediamo la fine: da oltre un anno non c’è più nessun operaio al lavoro», commenta amareggiato e stanco Roberto Secci, uno degli inquilini che spera di poter, prima o poi, rientrare nella sua casa. Cosa sia accaduto lo riassume l’assessora con delega all’edilizia convenzionata, Anna Puddu: «Ci sono stati dei problemi con la ditta che avrebbe dovuto eseguire l’intervento. Il contratto è stato poi rescisso e la buona notizia è che l’incarico alla nuova società è stato finalmente dato. I lavori ripartiranno quasi certamente a settembre, dopo le verifiche di quanto dovrà essere fatto». E un eventuale contenzioso per i danni subiti dal Comune è qualcosa di più di una ipotesi.

La pazienza

Il cartello del cantiere è ancora al suo posto. “Lavori di riqualificazione energetica nel condominio di via Cornalias 66”: lavori, affidati alla ditta cagliaritana Edilit, da oltre un milione di euro, fondi europei, spesa poi cresciuta per alcune variabili. Alla fine di luglio del 2023 l’annuncio dello stesso Comune: via al cantiere per «interventi strutturali» esterni alla struttura e all’interno di tutti gli appartamenti del palazzo a quattro piani, con tanto di fotovoltaico sulla copertura della struttura. «I lavori sono iniziati e sembravano andare spediti», racconta Secci. «A dicembre cinque famiglie, quelle delle abitazioni degli ultimi due piani, hanno lasciato le loro case per i lavori interni. Siamo stati sistemati in appartamenti sempre del Comune. Eravamo sicuri di starci alcuni mesi. Invece a oggi nulla è cambiato e sono trascorsi quasi due anni».

I problemi

A metà 2024 sono iniziati i problemi: pochi operai al lavoro, tempi dilatati per poi scoprire che il cantiere era deserto. Il 25 luglio dell’anno scorso il Comune, come disposto dal dirigente Paolo Pani, ha «dichiarato risolto il contratto d’appalto con la ditta Edilit Srl per grave ritardo e grave inadempimento protratto alle obbligazioni contrattuali». Disposto anche il «recupero delle somme già versate per lo stato avanzamento lavori». Dopo un anno gli inquilini – tutti locatari regolari – non sanno niente. C’è stato anche il crollo del controsoffitto realizzato dall’impresa. «Abbiamo chiamato i vigili del fuoco che hanno svolto un dettagliato sopralluogo», segnalata un’inquilina che vive ancora in via Cornalias 66. «La beffa: io ricevo le bollette dell’energia elettrica pur non abitando più lì», aggiunge Secci. Ora c’è una speranza: l’assessora Puddu annuncia la stipula del nuovo contratto. Anche se i lavori probabilmente dovranno iniziare da zero.

