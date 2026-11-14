Un sit-in davanti al «cantiere della vergogna» per chiedere che i lavori riprendano e che venga finalmente completata un’opera considerata fondamentale per la sicurezza del territorio. I residenti di Su Loi sono tornati ieri mattina a far sentire la propria voce, raccogliendosi davanti all’area di cantiere sulla Sulcitana, dove il comitato Ponti Sicuri 195 ha organizzato una nuova iniziativa di protesta contro lo stallo dei lavori per la realizzazione dei ponti sui rii San Girolamo e Masone Ollastu.

La protesta

La mobilitazione arriva dopo l’incontro con l’Anas, ma le risposte attese dai cittadini non sono ancora arrivate. Massimo Gentile, tra i residenti che hanno dato vita al comitato spontaneo e alla petizione per sollecitare le istituzioni: «Siamo stanchi di essere considerati cittadini di serie B. Questo incontro serve soprattutto a svegliare le coscienze e a ricordare alle istituzioni che ci troviamo in un’area a rischio alluvionale. Non è accettabile che un intervento fondamentale sia bloccato da oltre un anno».Una situazione che continua a pesare sulla quotidianità di chi vive nella zona. La chiusura al traffico di circa un chilometro della Sulcitana ha comportato l’apertura di una bretella alternativa, che secondo i residenti presenta condizioni di scarsa sicurezza, soprattutto nelle ore notturne. «Per noi questo cantiere è una sciagura», prosegue Gentile. «La bretella è buia e pericolosa, mentre la circolazione di ciclisti e pedoni è interdetta».

L’eventualità peggiore

A preoccupare il comitato è anche il susseguirsi di passaggi societari alla guida dell’appalto e la scarsità di informazioni sul futuro dell’intervento. «Nel dicembre dello scorso anno la Cmc di Ravenna ha acquisito il ramo d’azienda della Manelli di Monopoli», ricorda Gentile. «Credevamo fosse la volta buona, invece il cantiere non è mai ripartito. Il nostro timore è che per completare l’opera si debba procedere con una nuova gara d’appalto, allungando di almeno altri tre anni i tempi».Giacomo Mallus, altro componente del comitato, sottolinea: «Il problema è che Cmc, prima di rimettere in moto le ruspe, chiede il pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori all’Anas, che non ha intenzione di saldare. In mezzo ci siamo noi, che attendiamo da anni il completamento di un’opera arrivata al 70%, per un importo di 5 milioni di euro e con un tempo di esecuzione previsto di appena un anno».

Opere sugli argini

A rendere ancora più delicata la situazione è il collegamento tra i lavori dei ponti e quelli per l’allargamento degli argini del rio San Girolamo. «I lavori sugli argini non potranno essere ultimati se prima non verrà chiuso il cantiere dei ponti. Si rischia di andare incontro a una nuova gara d’appalto per entrambe le opere», conclude Mallus.

Il piano B

Al fianco dei residenti anche il sindaco Beniamino Garau. «Non c’è alcuna soluzione all’orizzonte, il braccio di ferro tra Anas e Cmc continua. L’unica cosa che possiamo fare è portare questa vertenza su altri tavoli. Questo cantiere era stato visitato dal ministro Salvini: siamo pronti ad andare sino a Roma se non verremo ascoltati». Nel frattempo, il Comune ha chiesto all’Anas alcuni interventi urgenti: tre punti luce lungo la bretella e l’arretramento dell’area di cantiere, così da consentire il passaggio dei pedoni.

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