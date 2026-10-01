Cantiere di via Monserrato, via libera al salvataggio degli ulivi 

Sei ulivi saranno salvati dal cantiere di via Monserrato e trasferiti in un altro terreno a Sestu. Le piante, che si trovano nell’area interessata dai lavori di sistemazione della strada, saranno espiantate e messe nuovamente a dimora nel terreno del loro proprietario.

Il Comune ha ora affidato la potatura necessaria per prepararle al trasferimento, per consentirne la conservazione. Gli alberi si trovano nel tratto di via Monserrato compreso tra viale Vienna e lo svincolo per la lottizzazione Ateneo, dove è in corso un intervento di sistemazione della strada e delle infrastrutture a servizio della zona. Il progetto definitivo è stato approvato dal Comune nel marzo 2024, dando così il via all’iter necessario per acquisire le aree interessate e realizzare l’opera. I lavori, affidati alla società Progresso Group per poco meno di 415mila euro, sono entrati nella fase operativa con la consegna del cantiere all’impresa ad aprile. I sei ulivi si trovano all’interno di una zona interessata dagli interventi e, nell’ambito della procedura per acquisire le aree necessarie, al proprietario è stato riconosciuto il diritto di recuperare e ricollocare le piante in un terreno di sua proprietà. La potatura, affidata alla cooperativa sociale Primavera 83, rappresenta il primo passaggio in vista dello spostamento.

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