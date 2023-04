Cantiere di Monte-Pino sulla Olbia-Tempio, i Cinquestelle chiedono rassicurazioni sui tempi 

Ancora polemiche sulle incompiute della viabilità gallurese, dopo la dura presa di posizione di sindacati e organizzazioni di categoria (Tag Gallura) riguardo al blocco della riqualificazione della statale 125, è scontro sulla situazione della Olbia-Tempio (Sp 38, tratto di Monte Pino crollato nel 2013). Il consigliere regionale dei 5Stelle, Roberto Li Gioi, chiede conto dello stato del progetto sul tratto in carico alla Provincia di Sassari.

Li Gioi attacca: «Lo scorso 3 aprile, al termine dell’incontro con sindaci galluresi, consiglieri regionali, Anas e Provincia di Sassari, si è deciso di adeguare tutti i sei chilometri della strada provinciale 38 alla categoria C1, con un ulteriore finanziamento di 13 milioni di euro, e un inevitabile allungamento delle tempistiche di realizzazione dell’opera. Si è parlato anche di un nuovo incontro, da fissare a breve, tra i tecnici della Provincia per definire le tempistiche della progettazione delle opere. Trascorse più di due settimane, tuttavia, ancora non si hanno notizie in merito: la data dell’incontro è stata fissata? Oppure questa riunione si è già svolta?». Anche il Comitato Monte Pino ha manifestato forti preoccupazioni per lo stallo del progetto in carico alla Provincia.

