Cantiere di mezzo milione per sistemare l’area Pip 

A Terralba sono iniziati i lavori nell’area Pip per un investimento di 490mila euro. Un cantiere che nasce dopo un confronto pubblico svolto con le imprese e le attività commerciali presenti nella zona. «Era fondamentale ascoltare chi vive quotidianamente quest'area», ha dichiarato il vicesindaco Andrea Grussu.

I lavori previsti sono numerosi. In primo luogo verranno completate le opere di bitumatura delle strade, poi si sistemeranno le arterie più danneggiate. «Considerando il traffico intenso di mezzi pesanti, questa operazione è essenziale per migliorare la viabilità», ha spiegato Grussu. Un altro intervento significativo riguarda la riqualificazione dello svincolo principale di accesso alla zona industriale: ci sarà l'allargamento delle corsie e nuove aree verdi, con l'obiettivo di rendere l'accesso più sicuro e gradevole. Di notevole importanza anche il potenziamento della rete di raccolta delle acque. «Con le sempre più frequenti bombe d'acqua – ha sottolineato il vicesindaco - gli allagamenti nella zona industriale creano disagi enormi. Migliorare questa rete è cruciale per garantire sicurezza e continuità operativa alle attività».

Infine, verrà riqualificata l’area parcheggi e sarà dotata di pensiline con pannelli fotovoltaici. Una soluzione con un duplice vantaggio: offrire posti auto al coperto e ridurre i costi energetici del Comune. «L'energia prodotta dai pannelli solari sarà utilizzata per coprire le spese di illuminazione della zona industriale», ha concluso Grussu.

